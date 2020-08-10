「讓座燈」感應失敗時，顯示紅燈及播放靠卡失敗語音。（交通局提供／蔡依珍桃園傳真）

「讓座燈」待機時，顯示藍燈。（交通局提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市交通局首創「公車讓座服務系統」，只要憑媽媽手冊上網申請綁定市民卡，上車「嗶」卡就會啟動公車上讓座燈，以閃光和語音方式提醒公車上的乘客讓座，愛心卡和敬老卡也同步適用，先擇定行經3大醫療院所的168路線試辦，成效佳就會擴及全市公車。

許多孕媽咪靠大眾運輸工具通勤，但可能因穿著寬鬆、懷孕初期等原因不會被讓位，有孕婦就曾上網分享常常下班是「哭著站回家」，為了避免孕婦遇到車上擁擠、無人讓座的窘境，交通局師法韓國推動「公車讓座服務系統」計畫。

交通局運輸資訊中心主任李慶憲表示，「讓座燈」設在公車刷卡機旁，待機時顯示藍燈，當讓座燈感應成功，將閃爍綠燈並撥放語音「親愛的乘客，請您禮讓座位給有需要的人，謝謝您的友善與體諒」，若是感應失敗則會亮紅燈並播放語音「靠卡失敗」，若未持卡者可請司機協助，手動開啟讓座燈服務。

李慶憲說，孕婦及其他因手術等原因不能久站的隱性需求民眾，採「線上申辦」，提供媽媽手冊或診斷證明照片檔、以及市民卡外碼、手機號碼等，簡單步驟即可完成申請，使用期限一般民眾是服務開通的180天內、孕婦則是預產期再加60天，讓坐月子回診也能使用，另外6萬5646張愛心卡、以及24萬8208張敬老卡也同步適用。

首階段挑選行經榮民總醫院桃園分院、敏盛醫院以及衛生福利部桃園醫院等3大醫療院所的「168」路線試辦，在統聯客運15輛低底盤公車的前後門旁加裝「讓座燈」，另大溪復興幹線的5104公車也有試辦1台，16輛公車17日正式上線，李慶憲強調，讓座燈並非要讓出博愛座，而是希望一般民眾能把任何座位讓出，讓每個座位都能成為博愛座。

(中時 )