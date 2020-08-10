美食-KY（2723）公告2020年第二季財報，營業收入44億元（新台幣，下同）；營業毛利26億元，營業淨利2.7億元，連續兩季優於市場預期。

法人指出，今年美食-KY兩大海外市場─大陸及美國，先後受到新冠疫情衝擊，加上新台幣強勢升值，上半年財報營收較去年同期減少約20％。但大陸市場率先自第一季的谷底反彈，Q2營收季增10％，有效帶動獲利回升，推升集團單季營利率重回6％之上，較上一季度倍增。

儘管北美市場第二季受到全國封城的影響，營業規模暫時減少，但美國85ºC參考大陸市場第一季的經驗，優先考量顧客及員工安全，迅速調整門店營業工時，減少其他開支，有效降低對營運的衝擊。

法人也觀察，疫情橫掃全球，上半年各國餐飲業者財報虧損所在多有，短期內仍需關注疫情控制的情形，下半年全球景氣展望仍有變數。而美食-KY今年以來不只維持穩健的現金流量，第二季獲利更逼近去年同期水準，營運體質相對出色，看好今年下半年以及2021年疫情後的營收回溫，可望帶動獲利能力復甦。

美食-KY同時也公告自結7月份合併營收，超過16億元，寫下6個月新高；以功能性貨幣計算，雖仍較去年同期減少9％，但減幅也持續改善。

在大陸市場，受惠同店銷售表現的改善，7月營收力抗降雨增多的挑戰，逆勢較上月成長11％，年減幅度也持續收窄。產品開發方面，去年夏季暢銷的冰霸杯冷飲升級回歸，推出全新研發的鮮果口味及外型，儘管飲料市場競爭激烈，仍成功帶動話題與銷售。

在美國市場，配合加州政府的防疫措施，七月間85ºC暫時停止數家位於購物中心門市的營業。法人觀察，儘管過去幾個月來，美國有多個城市新冠確診人數上升，但85ºC各州持續開業的門市，營收並未受到顯著影響，主要還是受惠於明確的市場區隔，以及多年來深耕的品牌形象，儘管在疫情間也持續受到當地消費者信任與青睞。

在台灣，85ºC持續提升產品力，領先全台連鎖蛋糕烘焙業，與日本寶可夢公司聯名，推出大小朋友通吃的三款寶可夢造型蛋糕，搭配獨家寶可夢蛋糕盒，貢獻夏季蛋糕銷售表現。

今年父親節，85ºC響應防疫新生活運動，推出「新生活運動、樂活老爸」主題蛋糕，共四款運動造型，滿足愛好每一種運動的爸爸；公司也看好能延續今年力抗新冠逆風，蛋糕銷售逆勢突圍的佳績。

(旺報 )