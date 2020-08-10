金價大漲，雲林縣「北港媽祖盃全國馬拉松賽」1兩重「純金媽祖」大獎成焦點。（北港朝天宮提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港朝天宮將於11月15日舉辦「北港媽祖盃全國馬拉松賽」，廟方準備1尊重達1兩的純金媽祖做為摸彩獎品，由於目前金價大漲，1兩黃金價值約7萬元，加上極具紀念價值，已有不少跑友組隊參賽，希望好運降臨迎回「金媽祖」。

「北港媽祖盃全國馬拉松賽」今年邁入第8屆，豐富的伴手禮、精美的媽祖獎牌，以及完善的規畫路線，讓所有參賽選手念念不忘，今年7月報名至今，人數已達5000餘人，10月1日報名截止可望突破1萬人。

北港朝天宮表示，廟方特別準備1尊1兩重的純金媽祖神像，做為賽後摸彩最大獎項，純金媽祖由著名工藝師打造，工法細膩、法像莊嚴，經住持依古禮加持，極具紀念性與收藏價值，邀請大家來「跑馬拉松，迎金媽祖」。

報名民眾說，目前金價大漲，1兩黃金要價7萬元左右，「金媽祖」金子本身就值7萬元，加上打造工錢，價值估計約8、9萬元，最重要的是經過廟方加持祈福，這是金錢無法衡量的，所以已與朋友組隊報名參賽，若抽中「金媽祖」便輪流供奉。

馬拉松愛好者指出，主辦單位準備的伴手禮與獎牌物超所值，加上最後衝刺路線安排在朝天宮廟前「朝聖大道」，所有選手有如明星般接受民眾鼓掌歡迎，加上「金媽祖」的加持，經馬拉松同好口耳相傳，北港媽祖盃已是大家必跑的賽事。

(中時 )