苗栗大閘蟹品質優良有保障，竟遭不肖業者盯上，冒用照片與名義在網路上販賣蟹黃醬。（何冠嫻攝）

苗栗縣推出的大閘蟹品質有口皆碑，今年預計9月底上市，近期卻傳出有不肖業者，冒用苗栗大閘蟹名義與照片，在網路上低價販售蟹黃醬，苗栗縣政府極力呼籲，消費者務必查明小心，以免受騙。

苗栗縣大閘蟹產季為每年的10月到12月，蟹農以天然山泉水養殖，上市前須通過64項藥物篩檢，並核發防偽蟹環，品質優良有保障，縣府成功打響大閘蟹品牌。

今年4月有民眾在網路上發現來自苗栗大閘蟹的蟹黃醬以低價出售，並有苗栗縣政府辦理大閘蟹評鑑、縣內養殖場的照片，企圖混淆視聽，近日又有一模一樣的一頁視廣告，持續販售打著「苗栗冠軍大閘蟹」名義的蟹黃醬，由於今年大閘蟹根本尚未上市，讓人直呼「太誇張了！」。

苗栗縣政府農業處副處長陳樹義指出，過去苗栗大閘蟹一推出並銷售一空，幾乎無餘裕能大量產製、販售蟹黃醬，經查證皆非苗栗產出，而警方調查也發現伺服器皆設在國外，查無來源。由於縣內大閘蟹名號屢遭冒用，農業處擔心民眾上當而食用不明來源的蟹黃膏產品，恐引發健康疑慮，並持續宣導呼籲，民眾切勿輕信來源不明網站貪小便宜而受騙。

(中時 )