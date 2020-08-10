米克拉颱風由台灣海峽逼近台灣，中央氣象局10日發布海上與陸上颱風警報，中南部首當其衝，雲林縣沿海漁民未雨綢繆，有人提前返回漁港，有人搶收吊蚵，盡量減少颱風帶來的損失；海巡人員則在各港口勸離釣客，並勸導漁民勿冒險出海。

中央氣象局指出米克拉颱風可能帶來豪大雨，雲林縣沿海口湖、台西、四湖等鄉鎮蚵農為減少吊蚵受損，一大早搭乘膠筏搶收吊蚵，也有不少漁民提前將船筏駛入漁港避颱，以免船筏受損，漁民表示10日雲林風雨不大，僅有間歇性降雨，但多一分準備就能少一分風險。

(中時 )