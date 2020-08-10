米克拉颱風逼近 雲林漁民備戰防颱 20:232020/08/10 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 米克拉颱風逼近，雲林縣沿海漁民加強防颱，海巡人員勸導勿冒險出海。（海巡署提供／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 米克拉颱風由台灣海峽逼近台灣，中央氣象局10日發布海上與陸上颱風警報，中南部首當其衝，雲林縣沿海漁民未雨綢繆，有人提前返回漁港，有人搶收吊蚵，盡量減少颱風帶來的損失；海巡人員則在各港口勸離釣客，並勸導漁民勿冒險出海。 中央氣象局指出米克拉颱風可能帶來豪大雨，雲林縣沿海口湖、台西、四湖等鄉鎮蚵農為減少吊蚵受損，一大早搭乘膠筏搶收吊蚵，也有不少漁民提前將船筏駛入漁港避颱，以免船筏受損，漁民表示10日雲林風雨不大，僅有間歇性降雨，但多一分準備就能少一分風險。 (中時 ) #颱風 #漁民 #雲林 #克拉 #雲林縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 米克拉颱風逼近 職安署呼籲雇主加強防颱措施避免勞工受災 18:522020/08/10 生活 米克拉颱風生成 海巡超前部署嚴加戒備 16:292020/08/10 生活 米克拉颱風生成 海巡超前部署嚴加戒備 17:172020/08/10 生活 米克拉報到防大雨 麻豆文旦園戒備 15:562020/08/10 寶島 颱風米克拉來襲 水庫、抽水站防汛備戰 18:102020/08/10 生活 米克拉颱風影響 澎湖航空、海運航班異動 16:512020/08/10 生活 恐直接侵台 米克拉各國路徑出爐 08:492020/08/10 生活 不斷更新》米克拉來勢洶洶 金門縣宣布11日停班停課 16:252020/08/10 生活 慎防米克拉颱風 農委會籲請農漁民及早防範 18:472020/08/10 生活 海陸警齊發墾丁南灣人不散 東琉線下午提早停航 18:052020/08/10 生活 生活熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩、蝦皮今接力開賣 各通路整理包出爐 - 生活 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 不斷更新》米克拉持續增強中 金門縣宣布11日停班停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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