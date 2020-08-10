39歲許姓男子為新北市中和區某菜販雇用的員工，8日見另一名員工與隔壁水果攤商發生口角，他一怒之下持改造手槍幫同事出氣，全程都被休假中的新北市刑大小隊長潘吳順目睹，潘發現許嫌將槍枝藏於機車置物箱內，隨即通報轄區警方到場，查獲JP915改造手槍1枝、子彈5顆。

警方調查，許嫌為中和某菜販雇用的員工，父親節當天見同事與隔壁水果攤員工發生口角，許嫌立即拿出預藏的改造手槍揮幫腔叫囂，正巧潘小隊長休假外出買菜，全程目睹過程。

潘小隊長不動聲色，發現許嫌叫囂後將改造手槍藏於機車置物箱內，他立即通報轄區中和警分局警員到場，許嫌自知法網難逃，主動繳出JP915改造手槍1枝、子彈5顆。警方偵訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送地檢署偵辦。

新北市警察局提醒，《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文業2020年6月10日修正，不再區分制式、非制式槍械，且都以較重刑度論處；為遏阻改造槍枝氾濫，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，違法製造、販賣最高可處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。

(中時新聞網)