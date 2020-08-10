《香港國安法》實施一個多月，但示威遊行與堵路抗議事件仍持續發生，部份人士仍公開宣布成立港獨組織，港府則發動大規模逮捕行動，並對未到案者發布通緝令。據港媒統計，《香港國安法》實施至今，警方連同今日共發動2次逮捕行動，至少拘捕17人，另有在海外的6人遭通緝。

據《東網》指出，港警國安處今年7月1日首次以新法例作出拘捕，當時逾萬人在銅鑼灣及灣仔一帶示威，不少人揮動港獨旗幟和美英國旗，其後警方到場驅散，並以涉嫌違反香港國安法拘捕10人。其中1名男子涉駕駛插有「光復香港，時代革命」旗幟的電單車撞倒數名警員，事後被控煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，該男子早前申請保釋及人身保護令。

報導說，警方國安處至今採取2次行動，拘捕至少17人，並通緝前香港眾志常委羅冠聰等6名海外港人，有關人士涉嫌違反香港國安法，最高可被判處無期徒刑。

另外，該處上月29日首次採取行動，以涉嫌違反香港國安法拘捕4名學生，包括學生動源前召集人鍾翰林。調查顯示，案件涉及一個近期成立、主張香港獨立的組織，其綱領是建立香港共和國。

被通緝6名身在海外、涉違反香港國安法的港人，包括前香港眾志常委羅冠聰、本土民主前線前召集人黃台仰、香港獨立聯盟召集人陳家駒、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、學生動源前成員劉康、以及「佔中三子」之一的朱耀明牧師之子、美籍港人朱牧民，分別涉嫌煽動分裂國家、以及勾結外國或境外勢力危害國家安全。

該處今早採取第2次行動，拘捕壹傳媒黎智英與其子黎見恩、黎耀恩和壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權，均以涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪予以逮捕。

(中時新聞網)