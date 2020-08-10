國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）旗下葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲三大品牌線上銷售成績提升，及線上新品牌《伊姿佰EasyBio》銷售成長，第二季營收季增48％，營運轉虧為盈，EPS0.33元；上半年淨利1,441萬元，EPS0.3元。

羅麗芬-KY表示，7月初舉辦今年第一場招商大會，參與人次達到往年的六成水準，美容院業主下單情況優於預期，帶動7月營收6,486萬元，月增14.7％，為今年以來單月新高。下半年大陸經濟可望加快復甦，公司持續線上線下戰略整合，營收逐月走升可期。

羅麗芬指出，大陸第二季GDP成長3.2％，顯示正逐步擺脫新冠疫情對經濟的拖累。疫情期間適逢公司轉型新零售＋新服務的美容院經營模式，促司加速轉型，旗下葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲三大品牌加強於線上銷售之外，也積極推動線上新品牌《伊姿佰EasyBio》於微信小程序自營品牌總部商城及天貓、京東等平台上線銷售，線上/線下整合策略之成效於第二季逐步顯現。

(工商 )