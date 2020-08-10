智伸科技今（10）日董事會承認上半年財報，4月正式併購旭申股本膨脹至10.59億元，第二季EPS從去年同期2.27元遽減至0.8元；上半年EPS也降為2.17元。

智伸科第二季因歐美封城而影響接單，致使第二季合併營收14.64億元，年減22.29％；稅後淨利0.84億元，年減64.94％；4月與旭申正式合併，股本擴大至10.59億元，EPS降至0.80元，年減幅64.76％。上半年合併營收30.28億元，營業利益3.52億元，稅後淨利2.30億元，EPS從去年同期4.46元腰斬至2.17元。

智伸科指出，新冠肺炎疫情、新台幣兌美元匯率升值等因素影響，智伸科今年上半年整體毛利率從去年同期26.26％降為23.92％，營業利益率從去年同期17.81％減為11.63％。

智伸科指出，智伸科上半年汽車、醫療、電子營收占比分別為56.67％、10.84％、13.77％。其中，汽車關鍵零組件已完整布局涵蓋一般燃油車、油電混合車、電動車車款。也積極與主要客戶開發各系統相關零組件新產品，智伸科希望隨產品滲透率提升，推升在汽車市場市佔率，確保未來營運能長期穩健成長。

智伸科指出，智伸科汽油高壓泵浦本體、缸內直噴引擎（GDI）等相關汽車零組件產品，拉貨力道有逐月增溫的態勢，醫療及電子兩大事業部出貨表現良好，下半年有機會逆勢成長。

(工商 )