在美上市的大陸互聯網企業搜狐10日公布最新財報。搜狐2020年第二季營收為4.21億美元，扣除私有化遊戲開發商「暢遊」所預提所得稅影響後，搜狐二季的非美國通用會計準則淨利潤為1,100萬美元。若再扣除旗下「搜狗」公司的淨虧損，搜狐第二季非美國通用會計準則淨利潤將升至1,200萬美元，和上年同期淨虧損的4,100萬美元，正式扭虧為盈。搜狐第一季的淨虧損為800萬美元。

新浪財經報導，財報顯示，搜狐第二季實現營收4.21億美元。其中，品牌廣告收入為3,800萬美元，較2019年同期下降14％，主要是由於第一季爆發的疫情對品牌廣告行業造成的負面影響。但第二季得益於逐步緩解、廣告收入的增加，第二季收入較上季增長48％。

另外，同在美股上市的搜狗也公布最新財報。搜狗2020年第二季總收入為2.612億美元，年減14％，淨虧損為850萬美元。

在業務方面，搜狗移動輸入法平均日活用戶4.84億，年增長6％。另外，第二季，搜狗搜索和搜索相關收入為2.406億美元，年減13％。基於拍賣的點擊服務付費也較上年同期下降，占搜索和搜索相關收入的86.9％。其他收入為2,060萬美元，年減25％。減少的主要原因是來自非核心業務的收入減少，部分被人工智慧硬體增長20％抵消。

(工商 )