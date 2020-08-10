綠島3名潛水客載浮載沉 被救起無大礙(莊哲權)

綠島柴口今日下午有3名潛水客，疑似因為風浪大差一點游不回來，在海面上載浮載沉鄉，海巡人員獲報前往搶救，下午5：30，3人已被當地教練救起，沒有大礙。

海巡署第十巡防區指揮部118專線今日下午17時24分，接獲台東縣消防局轉民眾報案，於臺東縣綠島鄉柴口浮潛區有3名潛水客因體力不支於海上載浮載沉無法自行返回岸上，經第一三岸巡隊綠島安檢所同仁前往現場與綠島消防分隊合力救援，最後將陳姓等3名潛水客順利救起。

第一三岸巡隊指出，今日下午17時許綠島安檢所人員接獲通報後，立即由安檢所黃所長著裝率員共計3車9人駕車馳赴現場，當時發現3名潛水客距離岸際約200公尺，經評估現場海象，隨即由海巡人員下水實施救援，並於17時37分與消防人員及3名熱心潛水教練合力將3名潛水客順利救援上岸。

3名潛水客於從事水上活動時疑似因體力不支無法而無法自行上岸，人員救起後意識皆清楚無明顯外傷，並表示無須後送就醫自行離開。

(中時 )