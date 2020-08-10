美國衛生部長阿札爾（左二）率團訪問台灣，專機於9日下午5時降落台北松山機場，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）（右二）、我國衛福部疾管署署長周志浩（右一）等人接機。（黃世麒攝）

美國衛生及公共服務部長亞歷克斯‧阿札爾（Alex Azar）9日率官員抵台，近日不少媒體也都報導阿札爾是台美斷交以來訪台官員最高層級，但資深媒體人趙少康表示，他只是一個部長而已，並指出美國是怎麼去安排總統缺位繼任順位的，直言討論層級高低很無聊。

趙少康在廣播節目《趙少康時間》中表示，看到用「台美斷交以來美國內閣訪台最高層級」報導阿札爾來台的新聞，他覺得很生氣，並認為阿札爾不是最高層級，阿札爾就只是一個部長，「你認為一個衛生部長會比國務卿高嗎？」

趙少康分析，新聞報導的意思是說，台灣過去來的是環保署長、運輸部長，沒有他高，因為美國總統繼任順位環保署長總統排12位，然後運輸部長排14位。趙少康指出，「但不要忘了，美國這個層級是按照部會成立的先後順序排的，不是按重要性排的，台灣其實也一樣。」

趙少康認為，沒有所謂層級高層極低的這種分法，美國也是一樣，他們只是按照部會成立的先後，譬如哪個部會成立比較早，哪個部會成立比較晚，按照這個順序來排，如果總統缺位之後繼任的順位。趙少康直言，「你一定要說他層級高，這很無聊嘛，這真的滿無聊的。」

(中時新聞網)