「媽，我上報了！」台中市大楊國小學生作文題目「勇敢舉手」富深意，市長盧秀燕10日不只為小朋友按讚，也為教育上了一課。（盧金足攝）

台中市大楊國小為清水偏鄉小校，今年畢業生僅9人，投稿報章獲刊載高達38篇，學生集冊出版寄送給市長盧秀燕，還突發奇想在畢業服印上「媽，我上報了」，盧秀燕10日鼓勵學生，對作文題目「勇敢舉手」稱讚很有教育意義，學生敢勇於舉手發問，克服心理障礙，開發更多領域的潛力。

盧秀燕特別表揚這9名學生，並贈送圖書禮券，學生們也回贈印有「媽，我上報了」字樣的T-shirt，親手寫下卡片贈送盧秀燕，詢問學生投稿的題目，9名學生的文章靈感不盡相同，但都相當有特色。

其中許捷涵同學是新住民子女，自小學一年級開始，媽媽教導她說越南話，希望孩子每年回越南探親時，能與越南家人順利溝通，她希望長大後能當上一名越南翻譯員，把這些生活經驗當成文章創作題材，成為寫作的養分，有多達10篇文章獲報章刊載。

盧秀燕表示，這9名學生透過寫作傳達心情、自我理想目標及真實生活經驗，內容富創意又吸引人，受到國語日報肯定，表現相當良好，各個都是鳳毛麟角，期望透過寫作持續訓練孩子的表達能力，為未來的工作及人生加分。

教育局長楊振昇表示，大楊國小為清水區偏鄉小校，班導師邱怡菁充滿教學熱忱，喜歡嘗試各種不同類型的教學活動，為提升孩子的語文能力，大楊國小將學生們的文章集冊出版，在今年畢業服印上「媽，我上報了」字樣，作為紀念。

(中時 )