日月潭萬人泳渡，預定9月下旬登場，參與泳渡人數超過2萬人！由於人潮聚集、同時下水，且游泳不可能戴口罩，風險難以預料，縣府嚴陣以待，如果中央疫情指揮中心認定不適合舉辦大型活動，萬人泳渡可能停辦！

縣府10日召開日月潭萬人泳渡第1次工作協調籌備會議，針對各項工作流程及相關籌備工作進行討論；因應疫情升溫，副縣長陳正昇表示，縣府除了積極做好泳渡時的各項防疫工作，對於是否停，會再觀察與考量，也會配合中央疫情指揮中心與體育署，對於大型運動賽事是否停辦的基準和指示，做最後決定。

教育處長陸正威表示，國內肺炎疫情趨緩，但國際上卻是方興未艾，境外感染的個案也是與日俱增，因此，萬人泳渡的籌備依然進行中；陸正威指出，新冠肺炎主要的感染途徑是空氣和接觸，水中感染力反而較低！

陸正威並強調，今年排外國人參與泳渡，所以參加泳渡的外國人，不是各國代表處人員，就是長期居住台灣的外國人，並非最近移入，請大家不要擔心。

至於泳渡的各項細部防疫工作，縣府教育處也會在8月17日，再度邀集衛生局、環保局及承辦單位人員召開會議，進行討論和研商，並且在8月底前，公開宣布萬人泳渡是否如期舉行，便利民眾安排行程或者旅宿退費事宜。

(中時 )