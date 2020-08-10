專業散熱關鍵零件供應商安力-KY（5223）第二季獲利暴衝，在單季營收5.56億元較去年激增七成下，第二季歸屬於母公司業主的利益達1.07億元，較去年同期的2,867萬元，年增272％，單季EPS2.47元，也帶動上半年EPS衝高至2.66元，營收、稅後淨利及每股稅後淨利年增率分別拉高至26％、142％、141％。

安力-KY指出，上半年獲利良好，雙率雙增，主因是營收倍增使分攤之固定成本下降，此外，稼動情況良好、自動化成效彰顯、新客戶新產品帶動也是重要原因。

安力-KY表示，目前各國保護主義至上，近期中國大力提倡的內循環經濟，擬藉由國內超大規模市場優勢，來繁榮國內經濟，再透過國內、國際雙循環相互促進，展開新發展格局，深耕大陸市場的安力-KY也會搭上中國內循環經濟的列車，針對中國內部需求的市場積極開發新產品、新市場及新用途。

展望下半年，由於即將進入產業傳統旺季，法人預估，上半年繳出佳績的安力-KY，下半年仍有續旺的可能，全年營收、獲利應有機會超越過往。

(工商 )