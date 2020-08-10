路透報導，中國平安保險旗下財富管理平台陸金所已秘密申請在美國上市，集資額約為20億至30億美元，並計劃於今年內完成上市。目前正與美國銀行、高盛、匯豐和瑞銀商討上市事宜。

陸金所早在2018年就有上市計畫，但受到大陸整頓網貸平台P2P影響推遲至今。在2018年的上一輪融資中，陸金所估值約為380億美元。

另一方面，陸金所也在加速布局財富管理市場，旗下的手機應用程式「陸香港」已正式上線，為香港用戶提供全天候、智慧化的綜合線上財富管理服務。

香港信報報導，目前香港客戶已可通過手機應用程式「陸香港」投資精選港元基金產品，覆蓋全球各主要市場及各資產類別。推出初期，「陸香港」平台上所有產品的交易費用皆可享限時全免，並推出迎新獎勵予香港用戶。陸金所香港CEO蔡華表示，希望利用金融科技優勢，為香港市場用戶帶來更便捷、更豐富、更智慧的財富管理服務。

(工商 )