香港恒生指數季檢結果將於8月14日公佈，美團、阿里、小米有望納入。根據個別第二上市成份股在恒指及國企指數中的比重設有5％的比重上限，小米、美團、阿里占恒指比重最多為5％。

新浪報導，在8月進行的恒指季檢中，同股不同權的公司將有資格被納入，第二上市公司也將可以被納入。業內人士認為，美團點評、阿裡巴巴和小米集團極有可能被納入，因為它們的經自由流通量調整市值和成交量巨大。

據恒指公司的恒生指數編算細則，一般企業要上市兩年才合納入資格，但如果上市公司市值夠大，則有一條快速通道可晉身藍籌。按上市以來平均市值計，若公司市值是港股首5位，上市滿3個月即可染藍；若排名6至15位，即可於上市後6個月被納入恒指；若是16至20名，則12個月即可；若21至25位，則是18個月。

目前來看，阿里巴巴已經上市滿6個月，公司總市值港股第一，流通值也高達6000億港元，排名前20，有望快速納入。

(旺報 )