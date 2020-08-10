南投50歲吳姓女子，因為發燒、頻尿，原認為是泌尿道感染，至診所拿藥但症狀不但沒改善，燒未退也感到倦怠；衛生福利部南投醫院感染科醫師為吳女安排血液培養，確診為鏈球菌導致的感染性心內膜炎，細菌已破壞她的心臟瓣膜，嚴重恐引發心衰竭，危及生命！醫療團隊先以抗生素治療，再安排轉診至醫學中心接受心臟手術，該病患現已康復出院。

感染性心內膜炎發生率不高，初期症狀不易察覺，容易被誤以為是感冒等其他問題。南投醫院感染科主任廖嘉宏醫師巷表示，心內膜炎發生的原因多是由口腔、腸道或泌尿道的細菌或黴菌經由血液入侵心臟，引起心臟內膜或瓣膜感染，細菌或黴菌會附著在心臟瓣膜上，形成一坨贅生物，並造成心臟瓣膜受損。

廖嘉祥巷表示，若贅生物脫落，隨著血液流至身體各角落，會影響器官與組織，例如流到腦部恐造成梗塞性腦中風；若流至肺部，可能導致肺動脈栓塞。因此感染性心內膜炎可能會帶來嚴重的併發症，應提高警覺，不可大意。

廖嘉宏提醒平時民眾，應注重口腔清潔，有心臟疾患的病人或自體免疫力不佳者，進行牙科診療或外科手術時，應主動與醫師進行溝通討論，如果身體有傷口時也應多加留意；倘若有不明原因發燒或不適症狀，應盡早就醫治療，降低感染性心內膜炎發生的機率。

(中時 )