華航（2610）7月營收客運部分與6月相較，成長率達68％，主要因政府開放11國或地區短期商務客來台，貨運部分則與6月相當。由於華航8月開始客運將復飛首爾、仰光、金邊、溫哥華、紐約及奧克蘭等，貨運自8月12日預計調升運價20-25％，客貨運營收都看增。

華航7月營收86.33億元，較去年同期減少67.95億元，減幅44.04％，與6月的81.07億相較，增6.45％，其中，客運收入10.87億元，較去年同期減少96.29億元，年減89.86％，與6月的6.46億相較，增加68％，貨運營收69.42億元，較去年同期增加33.85億元，增幅95.16％，與6月的69.10億元相較，增0.46％。

公司說明，因為受新冠肺炎疫情影響，各國旅遊警示提升及進行邊境管制，致旅客人數驟減、航班大幅取消，致使整體客運收入較去年同期減少；貨運部分因本公司持續爭取中短期包機商機，聚焦各國解封、產業復工、及鼓勵消費等政策，致力提高貨機機隊使用率、並加強活化客機裝載貨物，致使整體貨運收入較去年同期增加。

華航自8月份起陸續新增飛航韓國首爾、仰光、金邊等區域航線，以及溫哥華、紐約及奧克蘭等越洋航線，後續將視全球疫情狀況、各國邊境管制措施及市場需求機動調整航班。

(工商 )