金管會10日舉辦「信託2.0金融機構高層共識會議」，金管會主委黃天牧指出，與會學者提到台灣獨身者破千萬「讓人感到驚訝」，他認為金融業不能只談商機也有社會責任，「信託是責任、也是商機」，這也是金管會力推信託2.0的原因。

會中，李智仁教授指出，從信託商品服務使用者角度來看，目前台灣的高齡長者、企業員工都得到信託的利益，但還有三大潛在客群沒被關心到。其一就是「獨居、獨身者」。據內政部統計，2019年15歲以上的人口有2,059萬人，其中1,023萬人處於獨身狀態，包括：705萬名未婚者、108萬名離婚者、137萬名喪偶者，這樣算下來，全台有5成以上是獨身群體。

李智仁進一步指出，獨身者不一定獨居，但在經濟、生活上會有特別需求，獨身者生活型態、資產配置、風險控管都與傳統「核心家庭」不同，信託商品設計上也要有整套思維。

李智仁認為，「家族企業接班人」、「智財權的擁有者」也是信託潛在客戶。台灣很多隱型冠軍，但不是每個家族企業都有能力建置家族辦公室，但可用家族信託方式來做傳承資產分配，創富守富傳富，過程中信託發揮功效。

至於「智財權的擁有者」，他表示，過去與文化部的合作時發現很多人在自己權利保障、信託的使用是一片空白，但信託業法第16條第8款、第9款在專利權之信託、著作權之信託都有規範，可提供保障。

黃天牧在總結時引用美國奧斯丁史考特（AUSTIN SCOTT）的話「信託的應用範圍可與人類的想像力相媲美。」強調信託可用在生活每個層面。

舉例來說，英國彼得兔作者碧雅翠絲．波特（Beatrix Potter）女士，就將彼得兔系列作品的收入購買湖區的農場與土地避免開發破壞，去世後將14座農場與超過4,000英畝的土地捐贈給「英國國民信託組織（The National Trust）」成立了「環境信託」，永久保存湖區豐富多樣的自然風光與傳統田園景致。信託的應用從安養、環境等不一而足。

黃天牧指出，他個人在民國89年信託業法通過時花了二年時間帶領同仁制定信託業法、子法，見證信託業過去20年的成長，90年初，信託業公會首次召開會員大會時，當時財政部長顏慶章指出二方向：一是普及信託觀念，讓信託業推展不同商品滿足民眾不同階段需求，二、透過公益功能，成為社會安全網重要的一環。目前已初步達到目的。未來希望信託功能更廣，不要九成在金錢信託。

黃天牧表示，未來如何讓信託業者有獲利機會、讓信託部有更多資源，在低利率環境下創造新模式，創造新的收益來源，讓業者有發展誘因，會在稅制作建議、結構作調整，再作跨部門、跨業整合，金管會將吸取大家意見，再檢視可行性、提供誘因，在法規特留份、意定信託、監護信託推廣上，與司法體系溝通協調，讓業者推動起來能更順手。

(工商 )