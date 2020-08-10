信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，開放迄今已逾10萬人次號到訪，但坡度陡、非常熱的步道，讓遊客受不了！縣長林明溱認為，園區道路坡陡不利長者、幼童及身障者通行，且無遮蔽確實很熱，因此將規畫緩坡步道，並增設噴霧設施降溫，營造觀光友善環境。

林明溱在縣務會議中指出，雙龍瀑布七彩吊橋成為疫後旅遊潮熱門景點，為提供遊客高品質的旅遊環境，完善園區管理，他經常前往視察，通往園區道路大約1公里，因坡陡經常看到長者、小孩走得氣喘噓噓，身障朋友更不便，不夠人性化！

林明溱強調，推動建設或觀光景點開發都應注重人性化，營造友善環境及設施，因此縣府積極研議改善七彩吊橋園區設施，打造友善的旅遊環境，讓民眾更方便親近自然美景。

因此，將首創於吊橋增設噴霧設施，達到降溫及景觀營造，如果陽光照射角處剛好，民眾也能倘佯在彩虹與水霧之中；另外，為改善道路陡峭不友善情形，縣府也將沿灌溉水溝舊步道，搭建緩坡步道，讓長者、小孩及身障朋友方便入園參觀。

由於近期疫情較緩和，民眾社交應酬活動機會增加，為確保民眾生命安全，林縣長也指示縣府警察局加強酒駕臨檢取締，並呼籲餐飲業者等供應酒品場所業者，要協助勸導客人喝酒不開車，並提供代駕服務資訊，讓民眾快樂出門平安返家。

(中時 )