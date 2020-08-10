週一(8月10日)歐市盤初，現貨黃金維持弱勢，截至發稿金價現報2028.88美元/盎司，日內跌幅0.33%。截止上周收盤，現貨黃金報2035.55美元/盎司，周漲幅3.02%，實現連續九周上漲。

上週五，Sunshine Profits公司的Arkadiusz Sieron寫道：對於黃金和金礦類股，本輪牛市可能比以前的更積極。因為在過去10年甚至20年裡，相對於金價而言，黃金股票的表現不佳。事實上，儘管金價自2005年以來上漲了250%以上，但HUI黃金指數僅上漲了約20%。在21世紀頭十年，黃金和其他大宗商品以及其自身的投入成本基礎一起上漲，侵蝕了利潤空間。但目前金價的上漲更多是基於貨幣因素，而非大宗商品因素，大宗商品支撐了金價，但成本通脹仍有限。

在冠狀病毒危機期間，其他金屬遭受了巨大的需求破壞，價格下跌了幾個百分點，但黃金一直是「經濟環境變遷中的避難所」。結論很簡單：與其他大宗商品相比，黃金令人印象深刻的表現突顯出黃金的避險地位，以及黃金更多地是一種貨幣資產，而不僅僅是一種大宗商品的事實。

儘管金價短線回落，但市場仍以看多為主。分析師認為，短期內金價可能徘徊在每盎司2020-2080美元區間附近。

ING分析師Warren Patterson表示：「除了積極看多黃金，很難持有其他任何資產。儘管上漲步伐可能會放緩，但在短期內以及在今年餘下的時間裡似乎肯定還會進一步走高。」

澳洲國民銀行經濟學家John Sharma表示，短期內金價可能徘徊在每盎司2020-2080美元區間附近，重點關注新冠肺炎疫苗研製取得的任何進展。

世界黃金協會上周發佈的最新數據顯示，截至7月末，全球黃金ETF產品連續八個月出現資金淨流入。

對此，業內人士提醒，黃金ETF近期的突出表現主要是由於全球流動性推動金價上漲，背後反映出黃金金融屬性加強的趨勢。需要及時關注資金流向的最新變化，普通投資者在積極佈局的同時，也需防範波動的風險。

有黃金ETF的基金經理指出，本輪金價上漲之中，投資者改變了以往囤積實物金的做法，而是通過黃金ETF等的形式把握金價上漲的機會，反映出了當前黃金投資中的結構性變化。「資金湧入黃金ETF，黃金ETF在黃金投資中的比例抬升，反映出黃金的金融屬性在加強，成為一種投資產品，而價格波動變大會破壞黃金的貨幣屬性和商品屬性。本輪金價上漲來自於流動性推動，黃金ETF更是資金推動的典型表現。但是資金推動之下，金價的波動或將加大，黃金ETF在波動風險之中首當其衝，投資者需要權衡當前投資佈局的風險收益比，避免成為風潮回落後的受害者。」該基金經理提醒。

(中時新聞網)