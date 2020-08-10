三峽北大特區擬開放大義路供15噸大貨車通行，北大居民不滿，指該區學童、長者眾多，盼大貨車能避開北大，從樹林佳園街一段繞至鶯歌，樹林西園里陳振彥回應，佳園街一段僅8米寬，且無人行道，大貨車都走這邊才危險；新北市交通局表示，會評估後再做最後決定。

新北市近日開放三峽北大學府路、隆恩街供15噸大貨車通行，讓貨車能從樹林地區直接穿越三峽北大，上三鶯二橋通往鶯歌，不用再像以前繞外圍走樹林佳園街一段至鶯歌，節省不少時間。

但市府這項措施引發北大居民不滿；三峽龍學里長周秀鳳說，北大社區是住宅區，人口眾多，許多居民都很擔心家中長者、小朋友發生意外，現在已經開放學府路、隆恩街，希望不要再開放大義路，破壞北大居民生活品質。

陳振彥則說，佳園街一段僅有8米寬，且無人行道，相較之下，北大社區路幅寬廣，條件顯然更佳，更別提大義路寬達40米，希望市府以市民安全為優先考量，開放大義路，減少佳園街一段大貨車通行量。

交通局回應，學府路、隆恩街分別為20、15米寬，並設有人行道，還限制上午6時到9時、下午4時至7時學童上下課時間禁行大貨車，無安全問題。

交通局指出，大義路的部分將會視學府路、隆恩街開放後的效果作參考依據，再決定是否正式開放。

(中時 )