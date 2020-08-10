大陸網路近日流傳美國微軟公司本月初更新了服務協議，表明如美國政府下禁令，微軟可能無法繼續支持Windows產品服務，微軟將不承擔因此引發的後果，只盡最大努力避免影響。針對此一傳言，微軟澄清上述傳言實為謠言，不符合事實，並強調為大陸用戶提供服務的承諾堅定不移。

港媒《東網》指出，日前大陸媒體指出，微軟此次更新協議發布日期為本月1日，生效日期則為今年10月1日，部分媒體標題更為「微軟新聲明：若斷供中國Windows，概不負責」。

陸媒翻查更新協議內容後發現，在協議中的「責任限制選項」中，確有「對於因超出微軟合理控制範圍的情況而導致微軟無法履行或延遲履行其義務，微軟對此不承擔任何責任或義務」等文字表述，惟該些文字表述早在2019年7月1日已出現，最早至少在2016年就曾引述相關表述。

報導說，微軟此次更新的服務協議中有14項新內容，但多是相關業務線內容條例變更，並未發現「不支持Windows服務」等類似表述。因此，陸媒傳出的「斷供中國，概不負責」消息不符事實，已被微軟正式否認。

(中時新聞網)