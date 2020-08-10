10日發布的最新《財富》世界500強排行榜，沃爾瑪連續第七年成為全球最大公司，中國石化仍位列第二，國家電網上升至第三位，中國石油位列第四，而殼牌石油下降至第五位。

在獲利方面，沙特阿美仍以882億美元的利潤位居榜首，伯克希爾-哈撒韋排第二，蘋果退居第三，工、農、建三大中國銀行繼續位列利潤榜前10位。微軟憑藉它的雲業務，利潤同比暴增近137％，進入利潤榜10強，位居第五。

統計今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入達到33兆美元，創下歷史新高，接近中美兩國GDP的總和。進入排行榜的門檻（最低銷售收入）也從248億美元提高到254億美元。

據《財富》公佈的榜單，今年上榜的互聯網相關公司共有7家，分別是亞馬遜、Alphabet公司、Facebook公司、京東集團、阿里巴巴集團、騰訊控股有限公司和小米集團。其中排名提升幅度最大的是阿里巴巴，上升50位。

(旺報 )