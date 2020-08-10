颱風「米克拉」來襲，中央氣象局今發布海上、陸上颱風警報，台馬之星貼出公告，指因海象不佳，10日從基隆開往馬祖航班停航，最新消息將在官網公告，乘客需多加留意。

此外，台馬之星、台馬輪，從南竿至基隆（東引）的車輛及貨物裝載，其甲板空間作業有效管理，不影響旅客登輪與準時開航。乘客若要託運裝載車輛、貨物需事先登記，並於航班前一日下午2點到7點至新華公司南竿客服處二樓辦理託運手續，以便當日航班順利裝載。

(中時 )