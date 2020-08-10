「米克拉」來勢洶洶 台馬之星基隆-馬祖停航一日 20:012020/08/10 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 颱風「米克拉」來襲，台馬之星貼出公告，指因海象不佳，10日從基隆開往馬祖航班停航。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颱風「米克拉」來襲，中央氣象局今發布海上、陸上颱風警報，台馬之星貼出公告，指因海象不佳，10日從基隆開往馬祖航班停航，最新消息將在官網公告，乘客需多加留意。 此外，台馬之星、台馬輪，從南竿至基隆（東引）的車輛及貨物裝載，其甲板空間作業有效管理，不影響旅客登輪與準時開航。乘客若要託運裝載車輛、貨物需事先登記，並於航班前一日下午2點到7點至新華公司南竿客服處二樓辦理託運手續，以便當日航班順利裝載。 (中時 ) #航班 #基隆 #馬祖 #米克拉 #台馬之星 也許您會感興趣 推薦閱讀 「米克拉」略增強 高屏台東未來24小時防豪雨 16:082020/08/10 生活 「米克拉」逼近 強風豪雨夜襲澎湖、金門 各地嚴防豪大雨 18:372020/08/10 生活 米克拉颱風影響 澎湖航空、海運航班異動 16:512020/08/10 生活 陸警區域新增金門 今夜明晨颱風影響最明顯 12:122020/08/10 生活 颱風風力持續增強 澎湖有望達災防假標準 14:302020/08/10 生活 米克拉颱風生成 嘉義沿海防颱不鬆懈 18:092020/08/10 寶島 颱風「米克拉」生成 中央災變中心一級開設 11:462020/08/10 社會 米克拉帶來強降雨 職安署籲加強防颱準備避免職災發生 18:282020/08/10 生活 米克拉颱風生成！海陸警報齊發 雨彈連炸3天 07:092020/08/10 生活 海陸警齊發墾丁南灣人不散 東琉線下午提早停航 18:052020/08/10 生活 生活熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩、蝦皮今接力開賣 各通路整理包出爐 - 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 - 生活 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 不斷更新》米克拉持續增強中 金門縣宣布11日停班停課 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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