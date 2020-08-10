美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）率團訪台，今(10日)出席台美醫衛合作瞭解備忘錄（MOU）簽署儀式，和衛生福利部長陳時中共同擔任見證人，而這份文件更是台美斷交以來首次簽署的醫衛合作正式文件。不過，對此，資深媒體人陳揮文晚間在廣播節目中則抨擊，「沒必要千里迢迢搭飛機跑來，這是一個秀」。

衛福部指出，本次簽署的「醫衛合作瞭解備忘錄」，除提高行政層級由台美衛生部簽署外，更將合作範圍擴大，含括全球衛生安全、傳染病防治、公衛實驗室、慢性病防治及健康促進、婦幼及青少年健康、環境及職業健康、菸害防制、健康不平等、數位健康、藥物濫用、健康傳播及衛生人力等領域。MOU內容述及其他領域可在未來雙方討論後納入。

針對目前疫情，陳揮文今在廣播節目「飛碟晚餐 陳揮文時間」則是認為，「與其聽專家，不如我們把自己相關防疫工作做好，不是什麼都依賴美國？結果美國最慘...。」至於台美今天簽署醫衛合作瞭解備忘錄，是雙方斷交後首次簽署的醫衛合作正式文件，對此，陳揮文則直言，「其實這可以開視訊會議，沒必要千里迢迢搭飛機跑來，這是一個秀，都沒有用，可以開一個視訊啊，簽這些都沒有用。」

(中時新聞網)