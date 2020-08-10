高溫再爆禽流感，二林土雞場撲殺1萬6031隻。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

高溫再爆禽流感，二林土雞場撲殺1萬6031隻。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

高溫再爆禽流感，二林土雞場撲殺1萬6031隻。（彰化縣動物防疫所提供／吳敏菁彰化傳真）

高溫大熱天，彰化縣二林一家土雞場再爆禽流感疫情，業者發現雞隻異常死亡，6日通報彰化縣動物防疫防疫所，採樣送畜衛所檢驗，9日經家衛所確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員10日完成全場撲殺清場和消毒工作，共計撲殺1萬6031隻土雞。

禽流感好發秋冬，但從2015年起病毒本土化，已經適應高溫環境，夏天也爆，彰化縣今年已經累計6場，累計撲殺7萬7945隻。而去年共撲殺18場。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，近日氣候高溫炎熱，易造成家禽熱緊迫而使免疫力下降，請養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，切勿使用非法疫苗，並確實維護防鳥措施，以避免家禽與候、野鳥接觸將病原傳入禽場。

另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

縣長王惠美再次呼籲請養禽業者配合各項防疫措施，包含活禽如有異常症狀或死亡情形須立即通報、切勿任意棄置死廢家禽，務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，有如未落實將依違反「動物傳染病防治條例」處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

(中時 )