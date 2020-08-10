嘉義縣溪口鄉打造區域特色觀光，繼發表以廟宇為主題的深度遊程後，鄉內首座旅遊服務館即將開始興建，預計明年完工。鄉長孫維聰表示，旅服館完工後，不僅可作為居民活動使用，內部也將展示溪口在地文化及物產，提供遊客基本的旅遊資訊，民眾能將這一間旅服館，視為認識溪口的另一扇窗。
孫維聰指出，溪口由於沒有台1線等大型交通幹道通過，也缺少交流道、車站等具轉運功能的交通設施，在推廣旅遊上相對於大林、民雄或新港等周邊鄉鎮更劣勢，把握觀光局的地方旅遊環境營造計畫，獲得1080萬元補助，公所也自籌620萬元，打造旅遊服務館，另外他也特別感謝立委陳明文的大力協助。
鄉公所將這座旅遊服務館命名為「本溯光點旅服館」，公所表示，旅服館是以溪口文化南核心為定位，推廣全鄉文化為目標，本厝村為溪口環狀旅鏈的南端核心，因此希望從追根「溯」源，讓旅服館成為溪口旅遊服務引領的「光點」，故使用與「本厝」相近的「本溯」作為這座光點旅服館的名稱。
公所10日上午舉行動土典禮，縣長翁章梁出席時指出，旅服館座落在歷史超過300年的本廳大帝宮旁，距離串聯民雄和新港2鄉的164縣道僅不到3公里路程，若搭配目前行經164縣道的「台灣好行–故宮南院線」，將有助於遊客進入溪口停留。
(中時 )
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