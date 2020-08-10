台灣櫻花上半年營收直逼30億 每股賺1.45元 19:292020/08/10 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣櫻花（9911）10日公佈第二季財報，受惠高毛利率智能產品銷售成長，以及整體廚房在新購市場拓展有成下，稅後淨利達1.52億元、年增6.34％，EPS0.7元，年增6.06％；上半年合併營收直逼30億元，創歷史新高紀錄，稅後淨利3.16億元，EPS1.45元，毛利率從35.46％攀升到37.91％。 台灣櫻花10日同時公布7月合併營收4.73億元，年增1.85％；集團前七月合併營收34.61億元，年增5.7％。 (工商 ) #台灣櫻花 #合併營收 #稅後淨利 #EPS #直逼 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳奇網路新作帶動 7月營收月增逾三成 18:302020/08/10 財經 中華電信7月營收入163億元 每股盈餘0.36元 17:542020/08/10 財經 疫情催富豪買遊艇 東哥上半年獲利創同期新高 17:002020/08/10 財經 遠傳電信7月營收近63億 EPS 0.23元 18:302020/08/10 財經 安力-KY上半年每股賺2.66元 雙率雙增 19:302020/08/10 財經 《半導體》欣銓7月營收衝新高 H2營運動能穩健 07:442020/08/10 財經 小型被動廠業績俏 今展科、興勤7月營收同飆次高 09:182020/08/10 財經 《業績-其他》橙的上半年每股稅後虧損0.39元 07:442020/08/10 財經 《觀光股》六角Q2獲利谷底翻 H2營運逐步回升 17:392020/08/10 財經 台灣大7月EPS 0.37元 奪電信每股獲利王寶座 18:302020/08/10 財經 財經熱門新聞 台股天價後小心天黑 明天不管漲跌只做一件事 - 財經 被散戶遺忘的股票 專家爆搶這幾檔還有肉 - 財經 黎智英被捕後KOL出聲 壹傳媒午後股價竟翻紅飆漲340％ - 財經 卸載微信或用iPhone二選一？ 陸網民答案一面倒 - 財經 三星最新5G機降價賣 全球跟跌 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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