台灣櫻花（9911）10日公佈第二季財報，受惠高毛利率智能產品銷售成長，以及整體廚房在新購市場拓展有成下，稅後淨利達1.52億元、年增6.34％，EPS0.7元，年增6.06％；上半年合併營收直逼30億元，創歷史新高紀錄，稅後淨利3.16億元，EPS1.45元，毛利率從35.46％攀升到37.91％。

台灣櫻花10日同時公布7月合併營收4.73億元，年增1.85％；集團前七月合併營收34.61億元，年增5.7％。

(工商 )

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