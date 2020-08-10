蘋果9月份的秋季發佈會即將登場，本次至少會推出四款iPhone手機，身為蘋果最大代工廠的富士康為滿足出貨需求，近期鄭州工廠正在大舉招工，甚至祭出內部推薦最高可獲人民幣（下同）9千元的獎勵。

新浪科技報導，根據之前的報告，今年的iPhone 12系列會有5.4寸iPhone 12、6.1寸iPhone 12 Pro、6.1寸iPhone 12 Max及6.7寸iPhone 12 Pro Max，蘋果的幾家代工廠獲得的配額也不盡相同。

富士康為蘋果最大的代工廠，預計獲得的份額將達到80％以上，主要是Sub-6頻段的5G版iPhone。具體來說，6.7寸的iPhone 12 Pro Max全部交給富士康，6.1寸之外的也拿到了70％的訂單。

報導稱，近年來富士康一直在推進自動化生產，不過iPhone手機生產還是不能離開大規模人力製造，為此富士康開始重金招人。在iPhone的主產區，富士康鄭州園區啟動了「合伙人計劃」，內部推薦求職者若符合資格，推薦人最高可領9千元獎金。

(工商 )