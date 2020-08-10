白羅斯的總統大選，由現任總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)以壓倒性優勢贏得他的第6個任期，然而，也有上萬民不滿的群眾，也上街抗議他的長期執政。

美聯社報導，白羅斯從8月4日展開總統大選投票，一直投票至8月8日，然後9日開始計票，並得到確定結果，仍然是由已經連任5次的盧卡申科以80%的支持比率當選，有大量的人群對他的勝利相當憤怒，認為選舉一定有問題。

最後一天的投票日，各投票站相當擁躍，都排著長隊，許多人還無法在當地時間晚上8點的投票截止日完成投票，而感到相當遺憾。

白羅斯政府的出口民意調查顯示，盧卡申科將獲得接近80％的支持比率，而反對派候選人蒂卡哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），的支持比率不到7％。

白羅斯群眾在明斯克抗爭。(圖/俄星網)

但是民間的獨立觀察員所進行的民意測驗中則是相反過來，蒂卡哈諾夫斯卡婭支持度達到70％，總統盧卡申科只有15％。

差異如此大的民調，以選舉結果為準，是由盧卡申科連任成功，使得大批抗議者指責政府操縱選舉，在民意調查結束後不久，群眾便自發性的在明斯克街頭，和主要地區城市中心展開抗議。

到明斯克晚間10點，成千上萬的人聚集在市中心的明斯克英雄城市紀念碑附近。明斯克居民報告稱，全天網路中斷，似乎是政府刻意所圍，避免群眾以網路串連。

防暴警察部署了水砲，震撼手榴彈和橡皮子彈，將抗議者趕出了廣場。群眾則用垃圾桶、花壇和金屬柵欄組成臨時工事，與警察對抗。

明斯克各地都有群眾與警察的衝突事件，內政部稱，有3000多人被拘留，約50人受傷。警察驅離行動持續了大約4個小時，群眾在凌晨2點左右散去。

(中時新聞網)