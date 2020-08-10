1名在藥妝店上班的男員工，日前在Dcard發文表示，自己竟收到用動滋券來買2盒保險套的客人，令他相當傻眼。（取自Dcard）

動滋券在8月8日早上10點開放使用，讓多數民眾可以使用來購買運動器材，亦或者是可以用來觀看比賽。然而，1名在美妝店上班的網友，日前在Dcard發文表示，竟然有人使用動滋券來購買「保險套」，還表示床上嘿咻也是屬於運動的一環，保險套是添購器材來用的，男店員瞬間拳頭「硬梆梆」想揍人，也心裡大罵：「是遇到智障嗎」，但卻有網友表示，摩鐵開房間也是在運動， 是可以拿來付休息的費用。

1名在康是美藥妝店上班的男店員，日前在Dcard無奈發文表示，拿動滋券來買保險套是腦子進水了嗎? 男店員表示，當時他看見1對情侶走到保險套的貨架區，男生立即拿了2盒知名品牌的保險套前來櫃台結帳，男子還秀出動滋券的QR CODE條碼供刷，然而令男店員不解的是，保險套算是運動用品嗎？男店員還發覺2人似乎是在進行抖音的直播，女生持著手機嘴裡不斷奶音撒嬌說著，「Ho yooo ~ 腦公鼻要鬧啦~」，男店員頓時整個拳頭「硬梆梆」，男店員說明，他自己當下很想衝到運動店裡買球棒打人，令他相當無言。

網友紛紛表示，「你可以回他「可是你只能維持30秒的話不算有運動吧」、「呃，是下身失蹤」、「Ho yoooo 也太有聲音 我笑出來」。有網友認為，「如果可以，那摩鐵開房間，我也是在運動啊，拿來付休息的錢」，也有網友給予健議，「運動至少要超過五分鐘才算運動唷」 加上專業的微笑」、「要看心率達130以上，持續30分鐘才算」、「今晚我想來支迪卡儂木製球棒」。

(中時新聞網)