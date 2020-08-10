淘帝-KY（2929）7月合併營收1.04億元，較上月的0.73億元增加41.69％，較去年同期仍大減78.76％，累計2020年1至7月合併營收14.80億元，年減58.75％；法人分析，除了新冠肺炎衝擊消費信心未回溫，洪水災害亦干擾代理商拉貨力道，使得整體營收表現較去年同期大幅落差。

淘帝-KY表示，今年中國童裝市場面臨極嚴峻考驗，集團採取降價策略鼓勵代理商增加提貨，加大行銷宣傳優惠活動力道，以加速去化代理商庫存水位並挹注營運現金流貢獻，此外，淘帝-KY積極拉升童裝線上銷售表現，今年前7月線上銷售營收比重已從去年的6.7％，拉升至17.22％水準，有助於旗下TOPBI、Mini Topbi雙品牌銷售逐步落底回穩。

第三季，淘帝-KY仍積極推動新零售虛實通路資源互導，並在網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢中，積極布局自有網紅與店員直播帶貨商機，挹注整體營運正面效益，另一方面，淘帝-KY為中國服裝行業百強企業之一，有望於中國童裝產業加速汰弱留強局面，隨著優化生產廠商與代理商管理效益，並落實全渠道銷售與數字化轉型布局，進一步提升中國童裝市占率。

(工商 )