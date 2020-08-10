自行車族群7月營收出爐，尤其以巨大（9921）、桂盟（5306）集團表現最為亮眼！其中，巨大7月合併營收達67.33億元，年成長高達27.81％，創下歷史同期新高；集團前七月合併營收397.43億元，年增10.56％，締造歷史同期新高！

巨大集團指出，延續五月、六月銷售佳績，七月巨大集團自有品牌在全球市場銷售持續成長；三大主要市場若以原幣值計算，捷安特歐洲公司因電動自行車持續熱銷，帶動七月份營收較去年同期大幅成長五成；捷安特中國公司營收成長二成；捷安特美國公司七月銷售雖然受到庫存不足影響，業績仍成長超過一成。

至於桂盟集團，受惠自行車零售市場持續熱銷，以及歐、美修補市場同樣暢旺，帶動兩岸鏈條工廠產能滿載，7月合併營收達5.74億元，年增18.60％，創下歷史同期新高！前七月合併營收30.71億元，幾乎已追平去年同期的營收水準。法人表示，隨著歐美自行車市場持續熱銷，桂盟的鏈條急單湧現，預估第三季營收成長可期。

(工商 )