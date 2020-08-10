139線櫻花大道機車事故，還沒牽走。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣139線道吸引各地重機騎士來急馳狂飆，景觀道路淪為著名出事路段，今年5月到7月，死亡和受傷、車損就累計63件，比去年同時期45件更多，路邊的事故機車更有一棄大半年，無主「鬼機車」讓人看得發毛，彰化縣警局強調，這周起要每周末日都要聯合環保局、監理站擴大站崗，加強大執法。

139縣道事故不斷，有了抓交替道路的惡名，大前年還舉辦過路祭，但是彎道多，又是重機最愛電掣風馳的路段，事故難斷，9日又發生重型機車在芬園大彰路段的「櫻花大道」，直接衝上櫻花林，機車就掛著也沒處理。

愛好自行車運動人士惋惜，139縣蜿蜒在八卦山稜線，上坡又下坡，欖仁樹交織還交織最美的綠色隧對，景觀優美，成了很點挑戰性，卻又適合休閒運動的天堂路線，如今卻淪為重機狂飆道路，要求禁制重機上山，卻是於法無據，還吸引許多人攝影愛好者，群聚守在彎道捕捉「風神」疾馳的速度感影像。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，為了減少車禍一再發生，今年相關單位已於139線道21K處裝設固定桿測速器，半年來共計取締3000多件超速，是全縣10大測速桿排行榜第4名。

警方分析縣道139交通事故各項數據，發現普通重型機車及無照駕駛肇事比例最高，除了周末、六日都擴大站崗，加強臨檢，也結合環保局、監理站，檢測分貝，取締製造噪音和無照拚裝汽機車。

(中時 )