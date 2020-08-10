受米克拉颱風影響 龜山島明天封島一日 20:542020/08/10 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受颱風影響，龜山島明天封島一日。（東北角暨宜蘭管理處） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到颱風米克拉外圍環流影響，東北角暨宜蘭風景區管理處在今天（10日）傍晚表示，因明天東北部及宜蘭蘇澳沿海，平均風浪超過6級以上，明天龜山島封島1日，開放時間再視天候狀況公告。 (中時 ) #影響 #龜山島 #宜蘭 #颱風 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 受颱風影響 熱氣球嘉年華今天下午場取消 18:082020/08/10 寶島 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 12:112020/08/10 生活 米克拉颱風影響 澎湖航空、海運航班異動 16:512020/08/10 生活 米克拉颱風生成 嘉義沿海防颱不鬆懈 18:092020/08/10 寶島 陸警區域新增金門 今夜明晨颱風影響最明顯 12:122020/08/10 生活 大陸市場對台影響持續加大 04:102020/08/10 論壇廣場 米拉克颱風來襲 金門停班停課軍民全島戒備 20:032020/08/10 生活 颱風風力持續增強 澎湖有望達災防假標準 14:302020/08/10 生活 南韓水災38死 又遇颱風登陸 04:102020/08/10 兩岸要聞 廣穎上半年每股賺0.17元 下半年續拓三大領域 18:582020/08/10 財經 生活熱門新聞 米克拉來會放颱風假？台灣颱風論壇：暴風圈必影響3地區 - 生活 美廉社口罩預購價格超感人！每盒259元 每人限購5盒 - 生活 颱風直線加速像考駕照 今晚到明天風雨最劇烈 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩、蝦皮今接力開賣 各通路整理包出爐 - 生活 飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭背後關鍵：順序錯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。