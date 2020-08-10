2019年9月高雄鼓山區1名22歲曾姓男子不滿15歲楊姓女友提分手，疑似另結新歡，竟埋伏在楊女回家途中，當街眾目睽睽下，持西瓜刀狂砍女高中生26刀，導致楊女頭、頸深處裂傷，左手三指截肢，送醫撿回一命。法院一審重判曾嫌12年有期徒刑，二審出爐改判10年10個月，仍可上訴。

據了解，曾男2019年4月與少女交往，數月後不滿少女提分手，又拒絕見面，懷疑她另結新歡，去年9月7日傍晚騎機車前往少女住處外守候，車廂內預藏西瓜刀。少女返家時，曾男當面和楊女理論，但楊女表示只想要讀書、不想和他交往，曾男一聽惱羞成怒，持刀朝少女揮砍。

少女被砍26刀，當時還因為下意識以手擋刀、被砍斷兩根手指，最後還失血過多倒臥血泊，經路人與少女的姑姑聽聞呼救聲出面制止，曾男才住手。警方隨後趕抵現場逮捕曾男，並查扣西瓜刀及手機，並趕緊將少女送醫急救。

少女送醫後一度遭醫院發出病危通知，經搶救後才撿回一命，醫院診斷結果，少女頭部被砍深度裂傷、頭骨骨裂、後頸肩背多處深部裂傷，左手第3、4指無法接回、創傷性截肢，左第5指及左橈骨開放性骨折併血管肌肉神經韌帶傷害。

檢方查出，曾男逞兇前曾以手機上網查詢殺人罪刑責，高雄地院認定他有預謀殺人犯意，將他依殺人未遂罪嫌重判12年，二審曾男坦承殺人未遂，因此改判10年10個月。

(中時新聞網)