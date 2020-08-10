頂新和德文教基金會創辦人今日進行捐車儀式，為國內最大規模的基層棒球捐車計劃，預計有11縣市、50校基層棒球隊受惠，捐出50輛交通車斥資逾4000萬，要讓小球員安心比賽、安全回家。

這次捐車計畫源自於魏應充有感於基層棒球資源匱乏，永靖國中棒球隊有次外出比賽，老舊的交通車在國道拋錨，魏應充創辦人事後聽說小球員們在危險的國道上推車，除決定捐贈交通車給永靖國中，也因此對基層棒球隊交通安全問題相當關心。這次進一步挹注資源，就是希望解決更多基層棒球學校長期來的交通問題，提升孩子們移地訓練或外出比賽的安全。

頂新和德文教基金會今天舉行記者會，宣布本月起到下月中將陸續捐贈50輛8人座交通車給11縣市的棒球校隊，受贈單位涵蓋味全龍未來重點發展的新竹縣市與台北市學校，及花蓮、台東偏鄉球隊等。

味全龍隊總教練葉君璋、球員劉基鴻、黃柏豪也加入公益行列，，與母校教練平鎮高中藍文成、高苑工商李來發搭車進場。平鎮高中球員洪宸毅還在記者會上爆料，「我們車有點老舊，可能教練也不熟悉手排，路上拋錨了3次，現在新車是自排的，可以保障我們的安全。」教練在一旁還開玩笑地敲了他的頭。

平鎮高中球員洪宸毅(右1)爆料球隊交通車曾一天拋錨3次。（頂新和德文教基金會提供）

黃柏豪回憶，以前在學校移地訓練都需要家長載送，或由地方愛好棒球的人士幫忙載，現在有車子，想去哪裡就可以去。劉基鴻則提到以前要出去比賽，球隊都會跟附近的學校借交通車，他希望平鎮高中的學弟們，獲得資源後能專心練球，努力朝棒球夢想邁進。

獲贈交通車的台東卑南國小少棒隊，今日也應邀北上出席捐贈記者會，小朋友們公開朗誦感謝函，謝謝「魏應充爺爺」讓他們比賽的時候有新交通車可以搭。

卑南國小4年級王羽翔特別朗讀公開信，他覺得打棒球很好玩，平常教練也會開車載他們，但他們的車子年紀比較大，有時候發不動，有一次去台北比賽，在路上因為過熱停了很久，讓他們非常緊張，「球隊車子只有1台，每次外出都要分好幾次載，現在有新車子可以坐，我們都很高興，也好期待，謝謝魏應充爺爺。」

(中時 )