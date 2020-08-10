台體利亞設（前）進球後與送出助攻的隊長高偉傑擁抱慶祝。（中華足協提供）

台灣體大今夏畢業的學長高偉傑、陳泓維，9日在台灣企業甲級足球聯賽最後一次代表母校出賽，對陣紅獅FC。其中「饅頭」高偉傑不但踢滿全場，先於第50分鐘助攻將升大二的學弟利亞設打破平手僵局，還移防後衛守住城池，幫助璉紅台體以2比0擊敗紅獅FC，向保級目標邁出了一大步。

「要畢業離開當然也很捨不得，」高偉傑說，每天和學弟朝夕相處，一起練球吃苦是大學的美好回憶，離開也會擔心球隊成績，幸好這勝拿下來對璉紅台體本季保級的幫助很大，「希望學弟成績愈踢愈好，接下來企甲第3循環我會加入台電，期許自己能幫台電拿到好成績。」

左後衛利亞設（右）在第50分鐘左腳勁射破門，助璉紅台體先馳得點。（中華足協提供）

璉紅台體9日賽前排名企甲第6名，與降級區的銘傳大學、紅獅FC僅有5分領先。這場保級大戰上半場以0比0僵持不下，第50分鐘左後衛利亞設斜傳中路並繼續插前跑位，高偉傑轉身過人帶球突破雖被絆了一腳仍強行突破，並在失去重心的情況下送出一記舒服的斜線穿越球，助攻利亞設在禁區左側起左腳勁射破門，漂亮地打入球門左下死角，台體先馳得點以1：0領先紅獅FC。

「這是大四學長最後一次跟我們並肩作戰，希望留給他們美好的回憶！」先馳得點的利亞設賽後開心的說，還好沒辜負學長的助攻，踢進自己本季首顆企甲進球。高偉傑則說，聽到學弟的喊聲要球，雖然突破時被絆了一下，「還是要堅持下去！」很滿意這次的合作進球。

利亞設攻入個人本季首顆企甲進球，開心的向場邊比出手勢。（中華足協提供）

高偉傑的告別秀不但攻擊有建樹，在防守也有貢獻。第64分鐘璉紅台體中後衛黃子銘受傷退場，經驗豐富的高偉傑後撤頂上，率領學弟們擋住紅獅FC的一波波反攻。最後在補時階段替補上陣的陳彥愷，於快攻亂軍中破門得分，讓台體以2比0收下勝利。

璉紅台體拿下重要3分，與排名第7的銘傳已拉開8分領先，保級希望濃厚。倒是高偉傑即將加盟的高市台電被航源FC以0比0逼和，積分30已被台中FUTURO、台灣鋼鐵追平。企甲第2循環結束，25分的航源FC還有機會追上前3名，衛冕者北市大同則已落後榜首8分，4連霸希望渺茫。

(中時 )