一位網友在PTT上發文表示，「如果今天可以選擇住在那條捷運線上，但是只能搭同一條捷運線，其他都不能搭。大家會選哪條？」（摘自PTT:Womentalk）

捷運是大台北許多國人通勤、上班的主力交通工具，隨著捷運網絡不斷拓展，現在已開通文湖線、淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線、板南線、環狀線等。有網友就好奇發問，如果只選一條捷運線，大家最想搭哪一條？沒想到，網友反而激推已經不在的「淡水－南勢角」：真的精華。

一位網友在PTT上發文表示，「如果今天可以選擇住在那條捷運線上，但是只能搭同一條捷運線，其他都不能搭。大家會選哪條？」原PO表示，自己會選擇紅線（淡水－信義），因為常去士林、民權西路、中山、北車、大安、信義等地，假日還能去逛淡水老街，認為很方便。

貼文一出，許多人都推崇「淡水－信義線」，也有人認為板南線也很方便，路徑涵蓋了板橋、西門町、北車、東區、信義。不過特別的是，有網友更推「以前的紅線」（淡水－南勢角），但在改制之後，不少紅線擁護者紛紛跳槽了。網友表示，「紅線跟藍線都喜歡，好難選」、「紅、綠、橘也不錯好搭」、「紅線實用，但藍線好多正妹」、「以前的淡水-南勢角，真D精華」、「小時候會選紅線，而且是改版前的紅線。現在會選板南線，因為紅線改太爛了」、「感覺板橋－南港線，最精華吧」。

另外，也有網友推橘線、綠線，甚至環狀線也不賴。「綠線，新店淡水線」、「唯一支持橘線，可以往返我永和的家跟三重的家，然後古亭站又可以走路到橘線！」、「橘線沿路店家跟機能也都算方便」、「環狀線，對中和人來說方便很多」。至於紅線的缺點，有網友就說，「夏天的紅線室外站就是曬死你」。

(中時新聞網)