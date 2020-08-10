香港大哥大曾志偉現任妻子朱錫珍本月3日病逝，9日在寶福山紀念館設靈，今（10日）化輕煙舉行出殯儀式，家屬低調現身現身寶蓮寺送別朱錫珍，曾志偉也首度發聲，吐露妻子生前遺願。

據《東網》報導，曾志偉透露喪禮從簡是依照太太遺願，表示：「我們兩父子都想按照她的意思，她本來就是一個很低調的人，現在又有疫情，也不想太多人聚集，所以選擇了一個寧靜的方式。」曾志偉和朱錫珍分居20多年，他透露老婆已生病一段時間，對於她的離開已有心理準備，但內心仍有不捨。

曾志偉遵從妻子生前意願，低調舉行出殯儀式。（圖／翻攝自東網）

至於朱錫珍有無交代後事安排？兒子曾國祥表示媽媽一直想海葬，未來將擇日進行，而曾志偉也提到朱錫珍離世當天，全家人都陪在身旁，她自己也已經有充分的心理準備，「我們都希望她不要再痛苦」，並透露太太生前做很多義工及拜訪寺廟，這次儀式平靜圓滿結束，都是她生前的功德。據悉，朱錫珍骨灰將安放於寶蓮寺旁的海會塔，此處也是天后梅艷芳骨灰的長眠之地。

(中時新聞網)