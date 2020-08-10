桃園市 ▲外型亮麗白瘦的黃婷芬，難以看出已經從軍8年且擔任消防職位3年了，對於消防工作積極的她，不斷挑戰自己的極限。（翻攝照片／姜霏傳真）

因家中經濟狀況不穩定，黃婷芬18歲立志從軍，除了可以補貼家用外，父母也不用負擔大學學費。從軍8年後黃婷芬想到外界嘗試更多可能，利用3個月的時間考取消防員職位。

談到為什麼選擇消防，她坦言，剛退伍時並沒有想好以後的就業方向，後來舅舅因為心肌梗塞過世，當時家中沒有人會急救，錯過了黃金搶救時間，進而黃婷芬開始對救護產生興趣，擔任消防員後學習到許多救護專業。

黃婷芬說，曾經未滿一歲的姪子突然熱痙攣，當時小孩已經全身發紫，黃婷芬利用自身的救護知識將姪子口中的異物挖出來。黃婷芬表示，可以救到自己的家人，是這輩子很有意義的事情，「從那次之後就更喜歡救護了」。

談到工作上的困難，黃婷芬說，為了不讓別人覺得女生是個累贅，不斷挑戰自己的極限。時常接收到要去民宅抓蛇的任務，雖然心裡面十分恐懼，但還是勇敢地執行勤務。她談到，剛入行時對於開消防車十分陌生，前半年利用空閒時間找同事去練車，現在駕駛消防車已經相當熟練了。

目前任職消防員已長達三年，黃婷芬提到，曾為陸軍上士，軍中的生活模式很穩定，作息也都很固定。現為桃園蘆竹分隊消防員，每天都會遇到不同的事情，工作內容也都不一樣。兩個職業的工作型態可以說是天差地遠，但自己更享受現在的生活模式。

蘆竹分隊長余順明表示，黃婷芬負責防火宣導、訪視業務，面對於常見的居家電器火災、炊事不慎等狀況，都能以深入淺出的方式宣導給予民眾知悉，提高居家防火意識。另在勤務處理上非常細心積極，所交負事項皆能超前完成，實屬不易，期許能持續精進自我，作為同仁的好榜樣。

(中時 )