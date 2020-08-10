三倍券加碼振興國內消費買氣，家具連鎖品牌詩肯（6195）10月發佈7月合併營收達1.94億元，年增10.57％，累計1-7月合併營收達10.63億元，較去年同期成長10.15％。

詩肯表示，今年上半年雖然有疫情因素干擾，但是集團本身營運體質良好，且台灣疫情控制得宜，表現是全球資優生，且在「宅經濟」加持下，營收表現並未受到太大衝擊，預期下半年搭上振興順風車，逐月成長幅度將更加明顯。政府15日起發放「三倍券」，詩肯全台門市除與台灣Pay攜手外，也端出包括特殊組合半價、滿萬送千回饋無上限與加贈好禮等優惠，提供消費者更多誘因，七月激發出新消費力，挹注營收成長。

此外，詩肯上半年展店腳步稍微放緩，下半年除首次與大型量販通路攜手合作，旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」以雙品牌型態進駐桃園家樂福八德店，擴展第2代店型「詩肯量販品牌店」外，第三、四季將加速拓展社區店，詩肯目前旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、51、7店，共137店。

(工商 )