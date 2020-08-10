貨櫃船運市場日益暢旺，陽明（2609）與萬海（2615）7月營收都較6月增長，以目前市場運價，已經可以看出8、9月營收會有較大幅成長，萬海則利用市場熱潮，在美西線開出多班加班船，兩航第三季都看好。海運承攬運送比重高的台驊投控（2636）7月海運營收創歷史新高，估計第三季海運獲利將會大幅提高。

陽明7月單月營收為122.52億元，較上月營收增加13.32億元，增幅為12％，較去年同期營的130.03億元，減少7.51億元，減幅為6％，累計上半年營收786.45億元，較去年同期的884.78億元，減少新台幣98.33億元，減幅為11％。由於陽明長程線結航船隻較實際開航日期晚約一個月，以目前市場運價，第三季估計獲利無虞。

萬海自結7月營收60．77億，與6月的56.43億元相較，增加4.33億，月增7.68％，與去年圖月的63.29億元相較，減少2.53億元，年減3.99％，累計1-7月營收403.47億元，與去年同期420.59億相較，減少16.59億元，年減3.95％。公司近期在租船市場搶租長程線貨櫃船，利用美西線運價高峰開出多班加班船，將會加高第三季獲利。

台驊7月營收12.20億元，年增25.49％，月增5.29％，累計1~7月合併營收為76億，年增19.65％。其中海運營收高達7.33億元，年增27.48％，月增6.32％。

台驊分析，居家辦公及遠距教學讓家具、居家用品消費需求增長，全球工廠逐步復工，對工業物料及製造相關元件進口需求成長，加上全球防疫意識抬頭，醫療物資運輸不間斷，而船公司的減班計畫，讓歐美長程航線艙位供不應求，一櫃難求。

台驊7月空運營收為3.52億元，年增36.51％，月增長3.14％，貨量成長因醫療物資以及伺服器、網通、筆電、半導體等相關電子零組件運輸需求持續旺盛，空運費價格增長因艙位供給吃緊，航空公司自7月中旬及8月初起分別調漲中國大陸及台灣出口至歐美航線之空運費價格。

預期第三季全球貿易量逐步回溫，並優於第二季，海運將可接力空運，成為下半年主要成長動能。

(工商 )