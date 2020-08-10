「財富」雜誌10日公布最新2020年世界500強排行榜。沃爾瑪連續第七年成為全球最大公司，中國石化仍位列第二，國家電網上升至第三位，中國石油位列第四，而殼牌石油下降至第五位。世界前五大企業中，就有三家為中國企業，此外上榜的中國公司數量更首次超過美國。

財富雜誌中文網公布的新聞稿指出，今年，中國大陸（含香港）公司數量達到124家，首度超越美國的121家。中國公司平均銷售收入達到669億美元，與自身2019年數字相比有所提升。與世界500強公司橫向比較，中國企業平均銷售收入和平均淨資產兩項指標達到了「財富」世界500強的平均水準。

不過中國企業也面臨從大到強大的新挑戰。從數據來看，中國企業盈利水準較低。2019年，上榜中國大陸企業124家平均利潤不到36億美元，約為美國企業70億美元的一半，也低於全球500家大公司平均利潤41億美元。根據這三項資料計算，上榜中國大陸公司平均銷售收益率為5.4％，低於美國企業的10.5％，平均淨資產收益率為9.8％，低於美國企業的17％。如果考慮到中國和美國上榜企業平均雇傭員工數量的差別，上述差距進一步擴大。

(工商 )