統一獅「炸祖」林祖傑昨日在對戰富邦悍將的比賽中，敲出關鍵安打助獅隊攻下首分，這支安打也是他中職生涯100安，不過當時他沒有喊聲要球，球團也沒注意到，最後百安球就這樣不見了，賽後林祖傑只能默默撿一顆球帶回家，當作百安球紀念。

昨日2局上半，林祖傑在得點圈有人時，從悍將新洋投邦威手中敲出右外野安打，獅隊攻下重要的第1分，林祖傑單場雙安，助統一獅最後以2比1險勝富邦悍將。不過當時戰況緊張，林祖傑沒有意識到百安達成，「賽前知道99安，但當時想著比賽在進行中，沒有特別在意那顆球，那局結束後才想到要找回來，不過已經來不及了。」

林祖傑賽後苦笑說這是他自己的疏失，他撿了一顆比賽用球，「找一顆球寫上今天日期，知道哪一天打的就好。」無獨有偶，日前陳傑憲及唐肇廷500安達陣時，球也沒有及時找回來。

林祖傑去年打擊率僅2成出頭，今年不僅獲得更多出賽機會，安打、長打的發揮也比去年優秀，「今年感覺還不錯，數據都有進步，現在打擊率2成7多，希望成長到3成，剩下大概50場比賽，不要受傷，一場一場堅持下去，為球隊貢獻。」

這顆百安球他希望帶回去獻給家人、老婆、上帝，他透露去年剛與老婆登記結婚，下一個目標除了是200安之外，希望孩子能順其自然發生。

(中時 )