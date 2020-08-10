隨企業財報公布接近尾聲，盤勢將聚焦美國新一輪財政刺激政策協商進展、中美情勢及美國選舉的新聞頭條風險，雖然美國總統川普已簽署行政命令延長部分紓困措施，但規模有限且未來可能面臨法律挑戰，增添市場波動，美股這波漲勢主要集中科技業，尤其是尖牙股，生技醫療產業亦然，短期獲利了結賣壓，資金轉進低基期循環股或價值股，可視為良性的類股輪動。

統計最近一周ETF基金淨流量，整體股票型ETF淨流入7.4億美元，其中主要流入全球股票型ETF有26.7億美元，其次日本及歐洲股票型ETF淨流入各17.6億、2.7億美元，美國股票型ETF持續淨流出32.6億美元，大陸股票型ETF淨流出14.8億美元，新興市場股票型ETF淨流出2.1億美元。

富蘭克林證券投顧分析，就基本面來看，美國科技股第二季獲利優於預期比例高達93％，第三季及全年獲利預估也比6月底預估值上調，後疫情時代企業將加速數位轉型，與人們生活型態的轉變，伴隨5G、AI等技術提升，締造科技產業完整的長期結構性行情，生技醫療產業也一樣。那斯達克指數目前均線仍呈現多頭排列，建議無須預設高點而錯失漲幅，空手者可趁近期震盪分批加碼科技及生技產業型基金，或採大額定期定額策略介入。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，中美緊張局勢似乎沒有緩解跡象，川普政府實施許可限制，對半導體及半導體設備產業的主要大陸供應商，特別是供應給華為及台積電的供應商，及對希望進軍大陸市場的美國公司而言，帶來更多挑戰。近期科技及通訊服務類股的評價攀升，從較少關注處尋找投資機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，2019年多數的併購案發生在基因療法、罕見疾病及抗癌藥領域，預計這三大治療領域，仍將是大型製藥公司偏好的收購目標。同時FDA藥品審批增加正帶動生技產業成長動能，預期2020年在強化產品線的策略下，併購活動可望續為大型藥廠運作策略主軸之一，從而為長線投資投資者提供機會。

(工商 )