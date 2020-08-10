中美高層將於15日檢視首階段貿易協議執行效果，中方傳出將加大購買美國農產品。中國路透引述中國貿易商和大豆壓榨企業方面的消息，為滿足國內飼料所需，中國計畫在10月至12月，平均每月將進口約800萬噸大豆，其中主要來自美國。

報導稱，近幾周，中國加大對包括大豆在內的美國農產品的進口，以盡力履行首階段貿易協議中的承諾。不過，交易商和分析師稱，需要爆炸式購買才能完成目標。

有交易商表示，由於部分進口商等待美國大豆收穫季價格走軟再來鎖定採購，因此後續美國大豆進口甚至可能還會更多。同時，國有公司可能受託擴大買進，因中國試圖增加國家儲備以防疫情升溫影響國內供應。

根據中美第一階段貿易協議，中國承諾到2021年底，將在2017年的基數上增購2,000億美元的美國商品和服務。外媒先前根據中國海關總署的數據計算，今年上半年，中國進口的美國產品總額為目標採購量的23.3％，與5月份19％的進度相比，6月份的採購步伐已經加快。不過，這也意味中國需要在年內剩餘時間大舉購買千億美元的美國產品，才能達成中美首階段貿易協議的承諾。

(工商 )