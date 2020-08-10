美國總統川普發布行政命令延長聯邦政府失業補助方案，補助金從每周600美元縮為400美元，此舉不但引發憲政爭議，並要求州政府分攤100美元的支出，但許多州政府以財政困難為由稱窒礙難行。

聯邦額外失業補助方案於8月1日屆滿，國會未能就展延一案達成共識，川普上周六以降低疫情對經濟的衝擊為由，發布行政命令延長失業補助，但補助規模由每周600美元縮減為400美元，並要求州政府分攤其中的25％，也就是100美元。

由於疫情關係，許多州政府財政已經困窘，政府官員紛紛質疑州政府的財政無法配合川普的失業補助方案，媒體提問川普有多少州同意參與該政策時，川普一開始還說「愛參加不參加，選擇權在州政府」，但周日時改口表示各州可向聯邦政府提出全額或部份負擔的申請。

維吉尼亞州財政局長雷尼（Aubrey Layne）指出，「如果州政府可以動用新冠病毒援助紓困經濟安全法獲得聯邦補助款，那川普新頒布的展延聯邦失業補助政策才可行。」他同時強調，最好的方案還是由國會通過法案，而非是由川普以行政命令為之。

民主黨籍的紐約州長古莫（Andrew Cuomo）也抨擊川普的方案「不可行」，他說：「我不知道川普是否天真的以為透過行政命令就可展現決心，還是這只是其協商的一個手段，但對於州政府來說這是不可調合的，我認為這又會是華府當局眾多疫情經濟失策的其中一個案例。」

康乃狄克州州長拉蒙（Ned Lamont）接受媒體專訪時則表示，按照川普的方案，該州今年為配合聯邦政府將額外付出5億美元的失業補助，「我可以病毒檢測的名目申請款項，但我不認為這是個好的方案。」

共和黨籍的俄亥俄州州長迪溫（Mike DeWine）雖稱讚川普以行政命令展延失業補助，但也未鬆口要參與該項政策，他說，「我們已就財政能力是否可以支應進行評估。」

(工商 )